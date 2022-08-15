İstanbul Boğazı kahverengiye büründü! Tuhaf manzara vatandaşları şaşırttı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla deniz kahverengiye dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanakla Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı. Çamurlu su Boğaz'ın mavi sularının değişmesine neden oldu. Kahverengiye dönüşen İstanbul Boğazı suları havadan da görüntülendi.