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Motorunun çalındığını gören kurye hırsıza uçan tekme attı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir binaya sipariş götüren motokurye Cesur Dursun (25), anahtarı motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken kapının önünden gelen motor sesi üzerine motosikletinin çalınmak istediğini anladı. Dursun, uçan tekme atarak hırsızı düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.08.2022 23:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 23:39
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Motorunun çalındığını gören kurye hırsıza uçan tekme attı

Olay, Cumartesi akşamı Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Kuryelik yapan Cesur Dursun, bir müşterinin siparişlerini götürmek için motosikletiyle adrese geldi.

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Motorunun çalındığını gören kurye hırsıza uçan tekme attı

Siparişleri alıp binaya giren Dursun, anahtarı ise motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken dışarıdaki motosikletinin çalıştırıldığını duydu.

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Motorunun çalındığını gören kurye hırsıza uçan tekme attı

Bunun üzerine merdivenlerden atlayarak motoru çalmaya çalışan kişiye uçan tekme atan Dursun, motorun çalınmasını engelledi. Yere düşen şüpheli olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

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Motorunun çalındığını gören kurye hırsıza uçan tekme attı

"BİNA YÜKSEKTİ MERDİVENDEN İNECEĞİME ATLADIM"

Olayla ilgili konuşan Dursun, "Dün bir müşterimiz beni aradı. 7 tane mercimek çorbası söyledi. Ben de siparişleri götürdüm. Siparişleri içeri götürürken motorun üzerinde anahtarı unuttum. Dalgınlığıma geldi. Ben içerideyken bir baktım motor sesi geliyor. Bina yüksekti, merdivenden ineceğime atlamayı tercih ettim. Tekme attım yarısı ona gitti yarısı motora gitti. Bir 10-15 dk yerde uzandım. Kolum kırıldı sandım, biraz hareket ettirmeye çalıştım kırılmadığını fark ettim. Motosikletimde sorun var, önü hasar gördü. Kuryelik yapıyorum, çalıştığım yer zimmetledi bize. Ekmek teknemiz. Motosikletimi çalmaya çalışan adam da kaçtı, yakalayamadım. Koşamadım. Aslında koşabilseydim yakalardım" dedi.

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Motorunun çalındığını gören kurye hırsıza uçan tekme attı

Öte yandan o anlar binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tekme atarak hırsızı durduran Dursun'un, olaydan sonra dakikalarca kolunu tutarak oturduğu şüphelinin ise kaçtığı görüldü.