HaberlerGaleriMotorunun çalındığını gören kurye hırsıza uçan tekme attı
Motorunun çalındığını gören kurye hırsıza uçan tekme attı
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir binaya sipariş götüren motokurye Cesur Dursun (25), anahtarı motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken kapının önünden gelen motor sesi üzerine motosikletinin çalınmak istediğini anladı. Dursun, uçan tekme atarak hırsızı düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Giriş Tarihi: 15.08.2022 23:17Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 23:39