Motorunun çalındığını gören kurye hırsıza uçan tekme attı

"BİNA YÜKSEKTİ MERDİVENDEN İNECEĞİME ATLADIM"

Olayla ilgili konuşan Dursun, "Dün bir müşterimiz beni aradı. 7 tane mercimek çorbası söyledi. Ben de siparişleri götürdüm. Siparişleri içeri götürürken motorun üzerinde anahtarı unuttum. Dalgınlığıma geldi. Ben içerideyken bir baktım motor sesi geliyor. Bina yüksekti, merdivenden ineceğime atlamayı tercih ettim. Tekme attım yarısı ona gitti yarısı motora gitti. Bir 10-15 dk yerde uzandım. Kolum kırıldı sandım, biraz hareket ettirmeye çalıştım kırılmadığını fark ettim. Motosikletimde sorun var, önü hasar gördü. Kuryelik yapıyorum, çalıştığım yer zimmetledi bize. Ekmek teknemiz. Motosikletimi çalmaya çalışan adam da kaçtı, yakalayamadım. Koşamadım. Aslında koşabilseydim yakalardım" dedi.