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Haberler Galeri İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?

İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?

İstanbul Beyoğlu'nda filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Pakistanlı bir grup Yunanistan'a kaçak yollara götüreceklerini söyledikleri 7 Nepalli kardeşi Esenler'de bir eve götürdü. Rehin alınan Nepalli kardeşler için Pakistanlı grup ailelerinden 14 bin euro fidye istedi. İstanbul polisi yaptığı operasyonla rehineleri, grubun elinden kurtardı. İşte heyecanlı dakikalar...

Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:35
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İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?
İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?

Kardeşleri rehin alan ve görüntülerini çekerek gönderdikleri ailelerinden 14 bin euro fidye isteyen gaspçılar, Beyoğlu Asayiş ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonla yakalandı. Rehinlerin kurtarıldığı operasyonda gözaltına alınan 4 gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?
İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?

İstanbul'da kaçak yollarla yurt dışına gitmek isteyen Nepal uyruklu 7 kardeş, Beyoğlu'nda Pakistan uyruklu Sajjad A. ile tanıştı.

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İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?
İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?

Şahıs Nepalli kardeşleri Yunanistan'a kaçırabileceğini söyleyerek onları Esenler'deki bir eve götürdü. Evdeki 4 şahıs, içeriye giren 7 Nepalli kardeşi etkisiz hale getirerek rehin aldı.

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İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?
İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?

Kafalarına silah dayayarak paralarını ve cep telefonlarını gasp eden şahıslar, rehinelerin kardeşi olan Kanchha T.'ye görüntülerini gönderdi.

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İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?
İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?

Şahıslar ardından T.'yi telefonla arayarak her kardeşi için 2 bin euro fidye istedi. Bunun üzerine Kanchha T., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek ihbarda bulundu.