İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?

İstanbul Beyoğlu'nda filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Pakistanlı bir grup Yunanistan'a kaçak yollara götüreceklerini söyledikleri 7 Nepalli kardeşi Esenler'de bir eve götürdü. Rehin alınan Nepalli kardeşler için Pakistanlı grup ailelerinden 14 bin euro fidye istedi. İstanbul polisi yaptığı operasyonla rehineleri, grubun elinden kurtardı. İşte heyecanlı dakikalar...

Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL