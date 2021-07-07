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Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'un en güzide camilerinden olan Sulahmet Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Mimar Sinan'ın öğrencisi Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri 400 yıllık Sultanahmet Cami'nin sökülen dev kubbe alemi yerleştirildi. İşçilerin 43 metre yükseklikteki ana kubbe üzerinde çalışması havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 11:15
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Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar! Havadan böyle görüntülendi

Sultan 1. Ahmet tarafından 1616 yılında Mimar Sinan'ın öğrencesi Sedefkar Mehmet Ağa'ya Ayasofya'nın karşısına yaptırılan Sultanahmet Camii restorasyon çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar! Havadan böyle görüntülendi

Çalışmaların geldiği son durum havadan görüntülendi. Camide en belirgin değişiklik bir minaresi ve ana kubbe aleminin yenilenmeye başlanması oldu.

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Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar! Havadan böyle görüntülendi

43 metre yükseklikte bulunan ana kubbe üzerinde çıkan işçiler alemin yeni parçalarını vinç yardımı ile yerleştiriyor.

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Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar! Havadan böyle görüntülendi

Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin bir minaresi yenilenmek üzere sökülüyor. Osmanlı mimarisinin en heybetli camilerinden olan, 400 yıllık Sultanahmet Camii, 3 yıl önce tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmasına başlatılmıştı.

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Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar! Havadan böyle görüntülendi

2017 yılında Sultanahmet Camii'nde başlanan restorasyonun 2020'nin sonunda bitmesi planlanıyordu.