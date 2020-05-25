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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor
Koronavirüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu nedenle bayramın ikinci gününde de Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, E-5 karayolu ve Vatan Caddesinin boş kaldığı görüldü. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Denetim drone ile havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 25.05.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 09:57
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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor
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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor
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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor
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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor
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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor