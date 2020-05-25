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Haberler Galeri İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor 

İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor

Koronavirüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu nedenle bayramın ikinci gününde de Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, E-5 karayolu ve Vatan Caddesinin boş kaldığı görüldü. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Denetim drone ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 09:57
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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor
İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamadı.

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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor
İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor

Buruk ve sessiz bir havasının yaşandığı bayramın ikinci gününde İstanbul sessizliğe büründü.

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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor
İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor

Dolup taşan meydanlar, yollar boş kaldı

Geçtiğimiz bayramlarda dolu olan Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, Vatan Caddesi ve E-5 Karayolu bu defa boş kaldı.

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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor
İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor

Kısıtlamadan kapsam dışı kalan vatandaşlar ise toplu taşımayı kullanmak için duraklarda bekledi.

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İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor
İstanbul bayramın ikinci gününde de sessizliğini koruyor

Durakların boş olduğu vatandaşlarında sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.