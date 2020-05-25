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Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

Bilim insanları, daha önce görülmeyen bir ısı dalgasının Kuzey Kutbu'nu etkisine almasıyla, bu hafta bölgedeki sıcaklığın 30 dereceye kadar yükselebileceğini belirtti. Uzmanlar, bu yıl rekor bir şekilde ılık bir kış geçiren Sibirya'dan gelen sıcak hava dalgasının Arktik'te buzul erimelerine ve deniz yükselmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 11:04
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Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

Kuzey Kutbu bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesine neden olan bir sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Sibirya'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle bölgede bu yılı kış aylarında rekor bir ısı yükselişi görüldü.

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Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

Daily Mail'e konuşan, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü'nden araştırmacı Mike Rantanen üst atmosferde meydana gelen yüksek basıncın sıcak hava dalgasının temel nedeni olduğunu söyledi.

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Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

Rantanen, "Bu yüksek sıcaklık nedeniyle gökyüzü açıdı, ancak karın erimesiyle birlikte sıcaklıklar yaz seviyelerinin üzerine çıktı'' dedi.

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Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

ATMOSFER 50 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA SICAK
Bununla birilikte, atmosfer 50 yıl öncesine göre çok daha sıcak ve küresel ısınma ve iklim değişikliği Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklık artışında önemli bir rol oynuyor.

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Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

Rantanen, son zamanlarda batı Sibirya'daki yüksek sıcaklıkları gösteren bir harita paylaştı. Bilimsel model, yılın geri kalanında sıcaklıkların ortalamanın en az 2 derece olacağını tahmin ediyor.