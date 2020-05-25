Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

Bilim insanları, daha önce görülmeyen bir ısı dalgasının Kuzey Kutbu'nu etkisine almasıyla, bu hafta bölgedeki sıcaklığın 30 dereceye kadar yükselebileceğini belirtti. Uzmanlar, bu yıl rekor bir şekilde ılık bir kış geçiren Sibirya'dan gelen sıcak hava dalgasının Arktik'te buzul erimelerine ve deniz yükselmesine neden olabileceği konusunda uyardı.