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Haberler Galeri Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?

Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?

Son dakika... Bayramın ikinci günü marketler açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün marketlerin kapalı olmasının ardından vatandaşlar, pazartesi günü yani bugün marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte detaylar belli olmuştu. Peki, bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 09:27
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Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Yurt genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağında en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma durumu oldu. Dün marketlerin kapalı olmasının ardından hafta içi açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar açıklandı. Peki, bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

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Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Genelgeye göre, 24-25-26 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

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Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

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Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

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Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. 24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. 23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."