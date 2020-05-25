HaberlerGaleriBugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?
Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?
Son dakika... Bayramın ikinci günü marketler açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün marketlerin kapalı olmasının ardından vatandaşlar, pazartesi günü yani bugün marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte detaylar belli olmuştu. Peki, bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.05.2020 09:22Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 09:27