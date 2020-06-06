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BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...
BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri sürprizlerle dolu. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı salı günü kataloğunda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Atıştırmalık ürünler ve meşrubat ürünlerinin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM'de salı günü neler olacak? İşte BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 18:05
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