BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...

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BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Atıştırmalık ürünler ve meşrubat ürünleri salı gününe damga vuracak. Ketçap aramolaı cips, soslu mısır, gazlı içecek, limonata, limon aromalı maden suyu, hindistan cevizi sütlü içecek gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...