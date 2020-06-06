06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...

BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...

BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri sürprizlerle dolu. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı salı günü kataloğunda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Atıştırmalık ürünler ve meşrubat ürünlerinin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM'de salı günü neler olacak? İşte BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 18:05
  • 1
  • 20
BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler... GALERİ DEVAM EDİYOR

BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Atıştırmalık ürünler ve meşrubat ürünleri salı gününe damga vuracak. Ketçap aramolaı cips, soslu mısır, gazlı içecek, limonata, limon aromalı maden suyu, hindistan cevizi sütlü içecek gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

  • 2
  • 20
BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...

Takviye Edici Gıda

• Multivitamin & Multimineral
• 30 Kapsül

  • 3
  • 20
BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...

Ruffles
Çubux Ketçap Aromalı Cips

• 100 g

  • 4
  • 20
BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...

Banabi
Hot Chili Soslu Fıstık &Barbekü Soslu Mısır

• 130 g

  • 5
  • 20
BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...

Coca Cola
Gazlı İçecek

• 450 ml