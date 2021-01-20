DEĞERLİ KONUT VERGİSİ'Nİ KİMLER ÖDEYECEK?

Tapuda konutun sahibi kim ise değerli konut vergisinin mükellefi de o'dur ve vergi bu kişi tarafından ödenecektir. Taşınmazın sahibinin küçük veya kısıtlı olması bu kişilerin mükellef olmasını engellemeyecektir. Ancak eğer tapuda bir intifa hakkı tesisi yapılmış ise bu sefer verginin mükellefi intifa hakkı sahibi olup vergi intifa hakkı sahibi tarafından ödenecektir.