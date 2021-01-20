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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Değerli konut vergisi nedir | Değerli Konut Vergisi hesaplama 2021 | Merak edilen tüm sorular yanıtını buldu Değerli konut vergisi nedir | Değerli Konut Vergisi hesaplama 2021 | Merak edilen tüm sorular yanıtını buldu Değerli Konut Vergisi Kanunu | Değerli konut vergisi ne zaman ödenecek | Kamuoyunda çok fazla kişinin bilmediği Değerli Konut Vergisi, yeni ve daha az mükellefi kapsayan haliyle uygulamaya girdi. 2021 yılında değişikliğe uğrayan bu uygulamanın merak edilen tüm soruları yanıtını buldu. Uzman isim Değerli Konut Vergisi'ne ilişkin tüm detayları aktardı. Giriş Tarihi: 20.01.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 12:46
Mazars Denge Ankara Ortaklarından Eski Hesap Uzmanı ve Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, 07.12.2019 tarihinde 7194 sayılı kanun ile ilk kez uygulanan ve vergi türü itibariyle servet vergisi olan Değerli Konut Vergisi'ne ilişkin açıklama yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEDİR?
Değerli konut vergisi kısaca; mesken başka bir ifade ile konut olarak sahip olunan 2021 yılı için 5.227.000 TL'yi aşan değerdeki taşınmazların üzerinden alınan artan oranlı bir vergidir. Taşınmazın değeri tespit edilirken Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen vergi değeri dikkate alınacak olup taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden bu tutar mükellefler tarafından öğrenilebilecektir.
Ayrıca, taşınmazın verginin konusuna girmesi için mutlaka tapuda konut olarak belirlenmiş olması veya fiilen konut olarak kullanılması gerekmektedir. İş yeri olarak tapuda yer alan ve bu şekilde kullanılan taşınmazlar verginin konusuna girmemektedir. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ'Nİ KİMLER ÖDEYECEK?
Tapuda konutun sahibi kim ise değerli konut vergisinin mükellefi de o'dur ve vergi bu kişi tarafından ödenecektir. Taşınmazın sahibinin küçük veya kısıtlı olması bu kişilerin mükellef olmasını engellemeyecektir. Ancak eğer tapuda bir intifa hakkı tesisi yapılmış ise bu sefer verginin mükellefi intifa hakkı sahibi olup vergi intifa hakkı sahibi tarafından ödenecektir.
Son olarak, bir konuta birden çok kişinin paylı mülkiyet halinde sahip olması durumunda, taşınmazın verginin konusuna girip girmediği tespit edilirken hissedarların payları değil, taşınmazın toplam değeri dikkate alınır ancak pay sahipleri hisseleri oranında mükellef olurlar.