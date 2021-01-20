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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kulağındaki ağrı şikayetiyle doktora gitti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı Kulağındaki ağrı şikayetiyle doktora gitti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı Kulağında başlayan çınlamayı çok önemsemeyen ardından artan ağrı ve çınlamalar nedeniyle doktora giden adam hayatının şokunu yaşadı. Doktor tarafından dikkatlice kontrol edilen adamın kulağından çıkanlar hem doktoru hem de hastayı dehşete düşürdü. Giriş Tarihi: 20.01.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 10:07
Kulağında başlayan çınlama nedeniyle zor günler yaşayan adam hayatının şokunu yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk başlarda başlayan çınlama ilerleyen günlerde ağrıya dönüşürken, doktora başvurdu.
Doktor adamı kontrol ederken gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
İşte görenleri bile dehşete düşüren olay.