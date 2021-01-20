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Kulağındaki ağrı şikayetiyle doktora gitti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Kulağında başlayan çınlamayı çok önemsemeyen ardından artan ağrı ve çınlamalar nedeniyle doktora giden adam hayatının şokunu yaşadı. Doktor tarafından dikkatlice kontrol edilen adamın kulağından çıkanlar hem doktoru hem de hastayı dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 20.01.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 10:07
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Kulağındaki ağrı şikayetiyle doktora gitti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Kulağında başlayan çınlama nedeniyle zor günler yaşayan adam hayatının şokunu yaşadı.

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Kulağındaki ağrı şikayetiyle doktora gitti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

İlk başlarda başlayan çınlama ilerleyen günlerde ağrıya dönüşürken, doktora başvurdu.

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Kulağındaki ağrı şikayetiyle doktora gitti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Doktor adamı kontrol ederken gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

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Kulağındaki ağrı şikayetiyle doktora gitti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

İşte görenleri bile dehşete düşüren olay.

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Kulağındaki ağrı şikayetiyle doktora gitti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı