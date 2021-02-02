45 günde tamamlandı! Yapım aşamaları uzaydan böyle görüntülendi

Hastanenin yapım aşamaları ise uzaydan görüntülendi. İlk fotoğrafta hiçbir çalışmanın olmadığı hatta uçakların pisti görülüyor. İkinci fotoğrafta ise hastanenin çatılarının yapıldığı ve kapladığı alanın ortaya çıktığı belli oluyor.