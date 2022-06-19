Dik yokuştan inmek isterken kontrolünü kaybetti! Ortalığı savaş alanına çevirdi

VATANDAŞLAR YOKUŞUN KAPATILMASINI İSTİYOR

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşlar ise yokuşun trafiği kapatılmasını isteyerek tepki gösterdi. Geçtiğimiz aylarda da yokuştan birçok maddi ve yaralanmalı trafik kazalarımın yaşandığı bilgisine ulaşıldı.