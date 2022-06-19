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Dik yokuştan inmek isterken kontrolünü kaybetti! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Kağıthane'de dik bir yokuştan kapalı kasa minibüsüyle inmek isteyen sürücü, kontrolü kaybedince ortalık karıştı. Aracın önce duvara ardından da araçlara çarptığı sokak adeta savaş alanına döndü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yaralanan sürücü sağlık ekiplerini beklediği esnada telefonlar yakınlarını aradı. Vatandaşlar tepki göstererek sokağın trafiği kapatılmasını istedi.

Giriş Tarihi: 19.06.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 12:49
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Dik yokuştan inmek isterken kontrolünü kaybetti! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğle saatlerinde 34 YNN 69 plakalı kapalı kasa minibüsle seyreden Gökhan Akça, (33) dik bir yokuştan aşağıya inmek istedi.

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Dik yokuştan inmek isterken kontrolünü kaybetti! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Sürücü yokuşu inmeye başladığı esnada frenler tutmayınca minibüs kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs yokuştan zikzak yaptıktan sonra önce duvara ardından da sokaktaki araçlara çarparak durabildi. Ortalığın karıştığı kazada sokakta çocukların olmaması sonucu faciadan olmazken, sürücü Akça ise yaralandı.

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Dik yokuştan inmek isterken kontrolünü kaybetti! Ortalığı savaş alanına çevirdi

AMBULANS BEKLERKEN TELEFONLA OYNADI
Korku dolu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine beklenildiği esnada sürücü Akça, yerde yatarken cep telefonuyla yakınlarını aradı.

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Dik yokuştan inmek isterken kontrolünü kaybetti! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Yaşadığı kazaya anlatan Akça ardından bir süre telefonla oynadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Akça, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

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Dik yokuştan inmek isterken kontrolünü kaybetti! Ortalığı savaş alanına çevirdi

VATANDAŞLAR YOKUŞUN KAPATILMASINI İSTİYOR
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşlar ise yokuşun trafiği kapatılmasını isteyerek tepki gösterdi. Geçtiğimiz aylarda da yokuştan birçok maddi ve yaralanmalı trafik kazalarımın yaşandığı bilgisine ulaşıldı.