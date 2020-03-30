İstanbul adeta sessizliğe gömüldü! Bu sabah dikkat çeken kareler

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 20'lere kadar düştü. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği taksiler plakaların son hanesine göre trafiğe çıktı. Toplu taşımada da seyrek oturma düzeni uygulanmaya devam edildi. Öte yandan önceden insan yoğunluğu yaşanan Üsküdar sahili ve meydanı bu sabah saatlerinde boş kaldı.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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