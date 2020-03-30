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İstanbul adeta sessizliğe gömüldü! Bu sabah dikkat çeken kareler

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 20'lere kadar düştü. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği taksiler plakaların son hanesine göre trafiğe çıktı. Toplu taşımada da seyrek oturma düzeni uygulanmaya devam edildi. Öte yandan önceden insan yoğunluğu yaşanan Üsküdar sahili ve meydanı bu sabah saatlerinde boş kaldı.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 09:54
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İstanbul'da bu sabah: 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı! Dikkat çeken kareler
İstanbul'da bu sabah: 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı! Dikkat çeken kareler

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü.

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İstanbul'da bu sabah: 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı! Dikkat çeken kareler
İstanbul'da bu sabah: 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı! Dikkat çeken kareler

Pazartesi günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 20 oranına kadar düştü.

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İstanbul'da bu sabah: 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı! Dikkat çeken kareler
İstanbul'da bu sabah: 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı! Dikkat çeken kareler

Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü.

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İstanbul'da bu sabah: 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı! Dikkat çeken kareler
İstanbul'da bu sabah: 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı! Dikkat çeken kareler

İstanbul'da toplu taşımada bugün
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece 00.00'dan itibaren taksilerde tek-çift plaka uygulaması başladı.

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İstanbul'da bu sabah: 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı! Dikkat çeken kareler
İstanbul'da bu sabah: 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı! Dikkat çeken kareler

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan karara göre plaka hanesi tek olan taksiler bugün trafiğe çıkarken, çift olanların ise yarın trafiğe çıkacağı öğrenildi.