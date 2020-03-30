30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...

Son dakika... İstanbul'da 30 Mart Pazartesi planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde Bakım Çalışması-Önleyici Bakım, Yatırım Çalışması, Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ 30 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi programı...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL