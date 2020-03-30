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30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...

Son dakika... İstanbul'da 30 Mart Pazartesi planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde Bakım Çalışması-Önleyici Bakım, Yatırım Çalışması, Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ 30 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi programı...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:03
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30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...

30 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 30 Mart elektrik kesintisi programı açıklandı. Buna göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde yapılacak abone/şube bağlantısı, yatırım çalışması, bakım çalışması-önleyici bakım gibi çalışmalar nedeniyle kesinti yapılacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 30 Mart Pazartesi İstanbul kesinti listesi...

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30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte kesinti programı:

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30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, CAMİİ ARKASI, DOĞAN, DÖRTYOL CAMİİ, GÜLSEVENLER, ORDU, TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2417254)

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30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 22/4. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418343)

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30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MERHAMET, MUZAFFER, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk 12:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2417557)