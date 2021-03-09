ŞOK'tan çarşamba sürprizleri! 10 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin her hafta çarşamba günü satışa çıkardığı indirimli ürünler listesi belli oldu. 10-16 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalı ürünleri sizler için sayfamızda derledik. Gıda ürünleri, bakım ürünleri, teknolojik ürünler gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda bulunuyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 09.03.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 16:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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