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Haberler Galeri ŞOK'tan çarşamba sürprizleri! 10 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK'tan çarşamba sürprizleri! 10 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin her hafta çarşamba günü satışa çıkardığı indirimli ürünler listesi belli oldu. 10-16 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalı ürünleri sizler için sayfamızda derledik. Gıda ürünleri, bakım ürünleri, teknolojik ürünler gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda bulunuyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 09.03.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 16:44
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ŞOK'tan çarşamba sürprizleri! 10 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK'ta bu hafta neler indirimli? ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyaları için bekleyiş sona erdi. Bu hafta çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. Haftanın kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK müşterilerini bu hafta neler bekliyor? ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? İşte ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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ŞOK'tan çarşamba sürprizleri! 10 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Zaini Hot Wheels/L.O.L.Lisanslı Çikolatalı Süpriz Yumurta

Black Bruin Enerji İçeceği

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ŞOK'tan çarşamba sürprizleri! 10 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Çaykur Tiryaki Çayı

• 1000 gr

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ŞOK'tan çarşamba sürprizleri! 10 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Gillette Permatik Poşet 5'li

Gillette Blue3 Tıraş Bıçağı 6'lı

Gillette Blue2 Tıraş Bıçağı 5'li

Arko Men Traş Jeli Cool

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ŞOK'tan çarşamba sürprizleri! 10 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Arko Traş Köpüğü Cool

Arko Traş Kolonyası Cool

Arko Traş Kremi Cool

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