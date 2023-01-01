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İstanbul 2023'e sisle uyandı! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul 2023'ün ilk gününe sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Güne sisle uyanan İstanbullular o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kartpostallık anlar havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 01.01.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 09:07
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İstanbul 2023’e sisle uyandı! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul güne sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu mest etti.

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İstanbul 2023’e sisle uyandı! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Yoğun sise eşlik eden gün doğumu mest etti. O anlar havadan görüntülendi.

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İstanbul 2023’e sisle uyandı! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi.

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İstanbul 2023’e sisle uyandı! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu görsel şölen oluşturdu.

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İstanbul 2023’e sisle uyandı! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.