İstanbul 2023'e sisle uyandı! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul 2023'ün ilk gününe sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Güne sisle uyanan İstanbullular o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kartpostallık anlar havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.