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İstanbul 2023 yılına yoğun sisle uyandı! Boğaz trafiği çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 09:06
İstanbul günün ilk saatlerinde yoğun bir sisin etkisi altına girdi. Megakentte şu sıralarda da etkisini sürdüren yoğun sis sebebiyle boğaz trafiği çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
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