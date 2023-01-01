İstanbul 2023 yılına yoğun sisle uyandı! Boğaz trafiği çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul günün ilk saatlerinde yoğun bir sisin etkisi altına girdi. Megakentte şu sıralarda da etkisini sürdüren yoğun sis sebebiyle boğaz trafiği çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN