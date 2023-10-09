09 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seyir halindeki cip alev aldı! Esnaf kovalarla müdahale etti

Seyir halindeki cip alev aldı! Esnaf kovalarla müdahale etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan cipin yardımına esnaf yetişti.

İHA
Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:17 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:32
  • 1
  • 4
Seyir halindeki cip alev aldı! Esnaf kovalarla müdahale etti

Olay Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. A.A. idaresindeki 78 AAD 001 plakalı cip, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 4
Seyir halindeki cip alev aldı! Esnaf kovalarla müdahale etti

Araçtan inen sürücünün yardımına çevredeki esnaf yetişti.

  • 3
  • 4
Seyir halindeki cip alev aldı! Esnaf kovalarla müdahale etti

Alevlere kovalarla müdahale edilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

  • 4
  • 4
Seyir halindeki cip alev aldı! Esnaf kovalarla müdahale etti

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatılırken araçta maddi hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN