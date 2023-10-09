Seyir halindeki cip alev aldı! Esnaf kovalarla müdahale etti

Olay Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. A.A. idaresindeki 78 AAD 001 plakalı cip, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Araçtan inen sürücünün yardımına çevredeki esnaf yetişti. Alevlere kovalarla müdahale edilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatılırken araçta maddi hasar oluştu. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN