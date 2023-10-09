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Hatay'da ortaya çıktı! Uzmanlardan “kamuflaj ustası” için uyarı: İnsanlar için zehirli

Hatay'da bir askeri personelin kamuflajına konup, görüntülenen mekik kelebeğine ilişkin Prof. Dr. Ali Satar'dan uyarı geldi. Mekik kelebeğinin, insan için toksik ve zehirli olan zakkum bitkisinin yapraklarıyla beslendiğini söyleyen Satar, "Bazılarının tırtıl hallerinde tüyleri var, zehirli olabilir. Vatandaşların onlara dokunmamaları, ellerine almamaları iyi olur." dedi.

Giriş Tarihi: 09.10.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 12:47
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Hatay’da ortaya çıktı! Uzmanlardan “kamuflaj ustası” için uyarı: İnsanlar için zehirli

İskenderun ilçesinde bir askeri personelin kamuflajına konan 'mekik kelebeği', cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Hatay’da ortaya çıktı! Uzmanlardan “kamuflaj ustası” için uyarı: İnsanlar için zehirli

Personel, 'kamuflaj ustası' olarak da bilinen kelebeğin adını bilmediği için görüntüleri, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar'a gönderdi. Görüntüleri inceleyen Prof. Dr. Satar, yalnızca geceleri uçabilen ve 'dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği' olarak bilinen 'mekik kelebeği'nin havada asılı duran bir tür olduğunu söyledi.

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Hatay’da ortaya çıktı! Uzmanlardan “kamuflaj ustası” için uyarı: İnsanlar için zehirli

Prof. Dr. Satar, kelebeğin insanlar için toksik etki yapan zakkum bitkisi ile de beslendiğini ancak zehri tolere edebildiğini söyledi. Prof. Dr. Satar, kelebeğin zehri nasıl tolere edebildiğinin bilim insanlarınca hala araştırıldığını, erginlerinin hiç kimseye bir zararı olmadığının ancak tırtıl hallerindeki tüyler nedeniyle dokunmamanın daha doğru olacağını kaydetti.

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Hatay’da ortaya çıktı! Uzmanlardan “kamuflaj ustası” için uyarı: İnsanlar için zehirli

'DESENLERLE KENDİLERİNİ KORUYORLAR'

Prof. Dr. Satar, 'Şahin güvesi' olarak da adlandırılan kelebeğin, yaşadıkları ortama uyum sağlayan türlerden olduğunu belirterek, "Bunlar, renkleri ve desenleri itibarıyla doğada kamufle olabiliyor. Avcı böcek ve kuşlardan kendilerini kamufle ederek koruyabiliyorlar.

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Hatay’da ortaya çıktı! Uzmanlardan “kamuflaj ustası” için uyarı: İnsanlar için zehirli

Bunlar aslında göç eden kelebekler ve bizim ülkemizde de yazın ortaya çıkıyorlar. Yazın erginleri ortaya çıkıyor. Genelde ülkemizin birçok yerinde var; sıcak yerlerde görülüyor. Marmaris'ten Hakkari'ye kadar birçok yerde görülebilir. Erginleri polenlerle besleniyorlar.