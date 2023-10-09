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Hatay'da ortaya çıktı! Uzmanlardan “kamuflaj ustası” için uyarı: İnsanlar için zehirli
Hatay'da bir askeri personelin kamuflajına konup, görüntülenen mekik kelebeğine ilişkin Prof. Dr. Ali Satar'dan uyarı geldi. Mekik kelebeğinin, insan için toksik ve zehirli olan zakkum bitkisinin yapraklarıyla beslendiğini söyleyen Satar, "Bazılarının tırtıl hallerinde tüyleri var, zehirli olabilir. Vatandaşların onlara dokunmamaları, ellerine almamaları iyi olur." dedi.
Giriş Tarihi: 09.10.2023 12:47Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 12:47