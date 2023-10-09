Hatay’da ortaya çıktı! Uzmanlardan “kamuflaj ustası” için uyarı: İnsanlar için zehirli

Bunlar aslında göç eden kelebekler ve bizim ülkemizde de yazın ortaya çıkıyorlar. Yazın erginleri ortaya çıkıyor. Genelde ülkemizin birçok yerinde var; sıcak yerlerde görülüyor. Marmaris'ten Hakkari'ye kadar birçok yerde görülebilir. Erginleri polenlerle besleniyorlar.