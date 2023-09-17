İspanyol dedektifler Türk kızının peşinde! Yasemin Gündoğan 230 milyonluk vurgunu nasıl yaptı?

Almanya'da çalıştığı şirketten 230 milyon TL'lik vurgun yaparak ayrılan Yasemin Gündoğan'ın bulunması için Alman sigorta şirketi konusunda uzman olan 4 İspanyol dedektifi Türkiye'ye gönderdi. Dedektifler Yasemin'in İzmir Çeşme'de 2 villa satın aldığını tespit ederken, konteyner dolusu parayı da Türkiye'ye nasıl soktuğu tespit edildi.