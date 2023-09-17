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İspanyol dedektifler Türk kızının peşinde! Yasemin Gündoğan 230 milyonluk vurgunu nasıl yaptı?

Almanya'da çalıştığı şirketten 230 milyon TL'lik vurgun yaparak ayrılan Yasemin Gündoğan'ın bulunması için Alman sigorta şirketi konusunda uzman olan 4 İspanyol dedektifi Türkiye'ye gönderdi. Dedektifler Yasemin'in İzmir Çeşme'de 2 villa satın aldığını tespit ederken, konteyner dolusu parayı da Türkiye'ye nasıl soktuğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 17.09.2023 07:10
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İspanyol dedektifler Türk kızının peşinde! Yasemin Gündoğan 230 milyonluk vurgunu nasıl yaptı?

Almanya'da lisede aşçılık, dondurmacılık eğitimi alan Türk kızı Yasemin Gündoğan bir süre kafelerde dondurmacı olarak çalıştı. 2019 yılında para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland'da işe başladı.

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İspanyol dedektifler Türk kızının peşinde! Yasemin Gündoğan 230 milyonluk vurgunu nasıl yaptı?

Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetlerini doldurmakla görevliydi. 2 yıl içinde Yasemin Gündoğan, aynı vardiyada görev yapan güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı.

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İspanyol dedektifler Türk kızının peşinde! Yasemin Gündoğan 230 milyonluk vurgunu nasıl yaptı?

21 Mayıs 2021'de milyonluk vurgun için düğmeye bastı. Gündoğan bir gün içinde soygunu gerçekleşti. Para aktarım masasına geçen genç kız, diğer günlerden farklı olarak yanına iki konteyner aldı.

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İspanyol dedektifler Türk kızının peşinde! Yasemin Gündoğan 230 milyonluk vurgunu nasıl yaptı?

ATM kasetlerini dolduran, bankalara aktarılacak para torbalarını paketleyen Gündoğan, 20 milyonluk aktarımı gerçekleştirirken bir taraftan da düzenli olarak diğer konteynere para attı.

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İspanyol dedektifler Türk kızının peşinde! Yasemin Gündoğan 230 milyonluk vurgunu nasıl yaptı?

Bu durum, kendisine duygusal yakınlık besleyen güvenlik personeli Henning Behrens tarafından fark edilmedi. Gündoğan aynı gün 15:48'de başladığı işi 20:40'da sonlandırdı. Daha sonra 2 konteyneri garajdaki para transfer ünitesine taşıdı.