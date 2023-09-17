Halk TV’nin patronunun kaçak villasına göz yuman CHP’li İBB sorulardan kaçtı

2022 yılı Ağustos ayı içerisinde kaçak bölümlerin yıkılması gerektiği belirtilmesine rağmen, 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Cafer Mahiroğlu'na ait villada İBB tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı, geçen yıl vurulan iki mührün de sökülerek yeniden villanın tamamını kapsayacak şekilde inşaat çalışmalarının başladığı tespit edildi.