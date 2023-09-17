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Haberler Galeri Halk TV'nin patronunun kaçak villasına göz yuman CHP'li İBB sorulardan kaçtı

Halk TV'nin patronunun kaçak villasına göz yuman CHP'li İBB sorulardan kaçtı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Boğazı manzaralı Sarıyer'deki kaçak villasında inşaat tüm hızıyla devam ederken, CHP'li İBB yönetimi inşaata adeta göz yumuyor. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kaçak inşaata çıt çıkarmazken, Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ise konuyla ilgili sorulan sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Giriş Tarihi: 17.09.2023 07:25
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Halk TV’nin patronunun kaçak villasına göz yuman CHP’li İBB sorulardan kaçtı

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, 1980'li yıllarda yapılan, Sarıyer İlçesi Kireçburnu semti İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Vilları adlı siteden geçen yıllarda villa satın aldı.

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Halk TV’nin patronunun kaçak villasına göz yuman CHP’li İBB sorulardan kaçtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılı Ağustos ayında yerinde yaptığı denetimlerde Boğaziçi öngörünümde yer alan Cafer Mahiroğlu'na ait villada kaçak kat çıkıldığını ve kaçak inşai faaliyetler yürüttüğü tespit etti.

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Halk TV’nin patronunun kaçak villasına göz yuman CHP’li İBB sorulardan kaçtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak yapılaşmaya yönelik mühürleme yapıldı.

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Halk TV’nin patronunun kaçak villasına göz yuman CHP’li İBB sorulardan kaçtı

Bakanlık İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin mühürlemesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne resmi yazıyla durumun bildirilmesi üzerine İBB ekipleri de inşaata ikinci kez mühürleme çalışması yaptı.

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Halk TV’nin patronunun kaçak villasına göz yuman CHP’li İBB sorulardan kaçtı

2022 yılı Ağustos ayı içerisinde kaçak bölümlerin yıkılması gerektiği belirtilmesine rağmen, 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Cafer Mahiroğlu'na ait villada İBB tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı, geçen yıl vurulan iki mührün de sökülerek yeniden villanın tamamını kapsayacak şekilde inşaat çalışmalarının başladığı tespit edildi.