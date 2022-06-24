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Haberler Galeri Ömür Kurşun hem annesini hem babasını Esra Erol'da buldu! Kavuşma anları yürekleri parçaladı

Ömür Kurşun hem annesini hem babasını Esra Erol'da buldu! Kavuşma anları yürekleri parçaladı

Esra Erol'da programında ailesini arayan Ömür Kurşun izleyenleri bir kez daha gözyaşlarına boğdu. Ömür 30 yıl sonra bulduğu annesinin ardından, babasına da canlı yayında kavuştu. Dakikalarca birbirine sarılan baba oğulun o anları yürekleri yaktı.

Giriş Tarihi: 24.06.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 13:17
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Ömür Kurşun hem annesini hem babasını Esra Erol’da buldu! Kavuşma anları yürekleri parçaladı

Yıllar önce evlatlık verilen annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol'un kapısını çalan Ömür'ün kavuşma anı Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ömür Kurşun hem annesini hem babasını Esra Erol’da buldu! Kavuşma anları yürekleri parçaladı

30 yılın ardından annesini Esra Erol'da bulan Ömür Kurşun adını dahi bilmediği babasına da programda kavuştu.

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Ömür Kurşun hem annesini hem babasını Esra Erol’da buldu! Kavuşma anları yürekleri parçaladı

"İŞTE BENİM OĞLUM"

30 yıl sonra oğluna kavuşan baba Mustafa Şan, "Beni affet oğlum" diyerek oğlunun ayaklarına kapandı ardından "işte benim oğlum" diyerek haykırdı.

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Ömür Kurşun hem annesini hem babasını Esra Erol’da buldu! Kavuşma anları yürekleri parçaladı

Dakikalarca birbirine sarılan baba oğul yılların hasretini gidermeye çalıştı. İzleyenleri de gözyaşlarına boğan o anlar Türkiye'nin gündeme oturdu.

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Ömür Kurşun hem annesini hem babasını Esra Erol’da buldu! Kavuşma anları yürekleri parçaladı

Duygusal anlar yaşayan Esra Erol da "Onun acılarını dindireceksiniz ona yeni bir hayat vereceksiniz Ömür bunu çok hak ediyor" dedi.