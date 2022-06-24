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Ömür Kurşun hem annesini hem babasını Esra Erol'da buldu! Kavuşma anları yürekleri parçaladı
Esra Erol'da programında ailesini arayan Ömür Kurşun izleyenleri bir kez daha gözyaşlarına boğdu. Ömür 30 yıl sonra bulduğu annesinin ardından, babasına da canlı yayında kavuştu. Dakikalarca birbirine sarılan baba oğulun o anları yürekleri yaktı.
Giriş Tarihi: 24.06.2022 13:04Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 13:17