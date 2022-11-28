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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR BAŞVURU EKRANI | 2022 Temizlik, güvenlik görevlisi... İşte şartlar ve kadro dağılımı!

Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR BAŞVURU EKRANI | 2022 Temizlik, güvenlik görevlisi... İşte şartlar ve kadro dağılımı!

İŞKUR aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 11.317 sürekli işçi alımında başvurular 28 Kasım'da başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek. Meslek meslek kadro sayısı ve başvuru şartları ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 01:11
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Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR BAŞVURU EKRANI | 2022 Temizlik, güvenlik görevlisi... İşte şartlar ve kadro dağılımı!

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden 28 Kasım'da başladı. Resmi Gazete'de ilanın yayımlanması ile birlikte adaylar başvuru şartlarını ve detayları araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR BAŞVURU EKRANI | 2022 Temizlik, güvenlik görevlisi... İşte şartlar ve kadro dağılımı!

SAĞLIK BAKANLIĞI 11.317 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı için başvurular, 28 Kasım - 02 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI

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Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR BAŞVURU EKRANI | 2022 Temizlik, güvenlik görevlisi... İşte şartlar ve kadro dağılımı!

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

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Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR BAŞVURU EKRANI | 2022 Temizlik, güvenlik görevlisi... İşte şartlar ve kadro dağılımı!

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

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Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR BAŞVURU EKRANI | 2022 Temizlik, güvenlik görevlisi... İşte şartlar ve kadro dağılımı!

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4- Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).