Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR BAŞVURU EKRANI | 2022 Temizlik, güvenlik görevlisi... İşte şartlar ve kadro dağılımı!

İŞKUR aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 11.317 sürekli işçi alımında başvurular 28 Kasım'da başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek. Meslek meslek kadro sayısı ve başvuru şartları ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tüm detaylar...