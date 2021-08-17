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Haberler Galeri İSKİ son dakika: 18-19 Ağustos İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? Tam 11 saat...

İSKİ son dakika: 18-19 Ağustos İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? Tam 11 saat...

Son dakika... İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da belirli 7 ilçede su kesintisi yaşanacak. Bu ilçelerde hangi mahallelerde su kesintisi yapılacağı ve kesinti saatleri belli oldu. Su kesintisi açıklamasının ardından konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 18-19 Ağustos İstanbul 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? İşte cevaplar...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 17.08.2021 18:07 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 15:15
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İSKİ son dakika: 18-19 Ağustos İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? Tam 11 saat...

Son dakika... İstanbul'da 11 saatlik su kesintisi ne zaman olacak? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile İstanbul'un 7 ilçesinde 11 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından kesinti yapılacak ilçeler, mahalleler ve kesinti saatleri araştırılmaya başlandı. Su kesintisi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 18-19 Ağustos İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? İşte haberin detayları...

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İSKİ son dakika: 18-19 Ağustos İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? Tam 11 saat...

SU KESİNTİSİ NEDEN OLACAK?

İSKİ'nin, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle bazı ilçe ve mahallelere 11 saat su verilemeyecek.

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İSKİ son dakika: 18-19 Ağustos İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? Tam 11 saat...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul su kesintisi 18 Ağustos Çarşamba 22:00'de başlayacak. 11 saat sürecek su kesintisi 19 Ağustos Perşembe saat 09:00'da sona erecek.

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İSKİ son dakika: 18-19 Ağustos İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? Tam 11 saat...

SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE, MAHALLELERDE?

11 saatlik su kesintisi Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de bazı mahallelere olacak.

İşte su kesintisi yaşanacak mahalleler:

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İSKİ son dakika: 18-19 Ağustos İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? Tam 11 saat...

ARNAVUTKÖY

Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri.