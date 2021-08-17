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Haberler Galeri Bu ürünler %25 indirimli! 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Dondurma, Temizlik, bakım ürünleri...

Bu ürünler %25 indirimli! 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Dondurma, Temizlik, bakım ürünleri...

ŞOK 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyordu. Bu haftaki kampanyalarda bazı ürünlerde %25 indirim uygulanacak. Temizlik ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği katalogda, 30 TL ve üzeri SESU alışverilerinde hediye kazanma fırsatı sunuluyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:34
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Bu ürünler %25 indirimli! 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Dondurma, Temizlik, bakım ürünleri...

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta çarşamba günleri satışa çıkan indirimli ürünlerin bu haftaki kampanyaları belli oldu. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu ürünler %25 indirimli! 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Dondurma, Temizlik, bakım ürünleri...

Royal Gourmet Dondurma Çeşitleri

* 850 ml
* Yaz Ferahlığı/Belçika Çikolatası

  • 3
  • 17
Bu ürünler %25 indirimli! 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Dondurma, Temizlik, bakım ürünleri...

Bravo Junior Multipack

* 360 ml - Tria Çikolatalı/Badem/Antep fıstığı

Eti Gong

* Ballı Hardallı
* 68 gr

  • 4
  • 17
Bu ürünler %25 indirimli! 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Dondurma, Temizlik, bakım ürünleri...

Toka & Taç Çeşitleri

adet 4,95 TL

  • 5
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Bu ürünler %25 indirimli! 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Dondurma, Temizlik, bakım ürünleri...

Duru Sıvı Sabun

* Avokado yağlı

* 750 ml