Bu ürünler %25 indirimli! 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Dondurma, Temizlik, bakım ürünleri...

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta çarşamba günleri satışa çıkan indirimli ürünlerin bu haftaki kampanyaları belli oldu. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...