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Bu ürünler %25 indirimli! 18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Dondurma, Temizlik, bakım ürünleri...
ŞOK 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyordu. Bu haftaki kampanyalarda bazı ürünlerde %25 indirim uygulanacak. Temizlik ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği katalogda, 30 TL ve üzeri SESU alışverilerinde hediye kazanma fırsatı sunuluyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 17.08.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:34
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