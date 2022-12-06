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Haberler Galeri İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi 👨‍⚕️ Şişlik şikayetiyle gittiler operasyon geçirdiler! İçimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum

İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi 👨‍⚕️ Şişlik şikayetiyle gittiler operasyon geçirdiler! İçimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum

Van'da gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Aynı gün karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle hastaneye giden 21 yaşındaki Yasemin Bitiktaş ile 19 yaşındaki Asel Azra Sabırlı'nın ameliyata alındı. Doktorların başarılı operasyonu sonrası iki gencin karnından 25 ve yaklaşık 30 santimlik kitle çıkarıldı. Bitiktaş, "Kitle olunca çok şaşırdım. Ameliyat sonrası kitleyi gördüm ve içimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Şu anda çok rahatım" dedi.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:48
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İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi 👨‍⚕️ Şişlik şikayetiyle gittiler operasyon geçirdiler! İçimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum

VAN'da, aynı gün karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle hastaneye giden Yasemin Bitiktaş'ın (21) karnından 25, Asel Azra Sabırlı'nın (19) karnından ise yaklaşık 30 santimlik kitle ameliyatla alındı. Ameliyatları yapan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, kitlelerin birden büyüyebildiğine dikkat çekti.

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İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi 👨‍⚕️ Şişlik şikayetiyle gittiler operasyon geçirdiler! İçimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum

Van'da yaşayan Yasemin Bitiktaş ile Asel Azra Sabırlı, aynı gün karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut'un muayenesinde her 2 hastanın da karnında kitle tespit edildi, ameliyata alındı. Yasemin Bitiktaş'ın karnında 25, Asel Azra Sabırlı'nın karnından ise 30 santimlik kitle, 1,5 saatlik operasyonlarla alındı.

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İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi 👨‍⚕️ Şişlik şikayetiyle gittiler operasyon geçirdiler! İçimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Purut, "Hastaların birinin midesinin, diğerinin ise diyaframının üzerine basan kitleleri mevcuttu. Her ikisini de ilerideki doğurganlıklarını koruyacak şekilde çıkardık. Şu anda hastalarımızın her ikisi de daha iyiler" dedi.

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İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi 👨‍⚕️ Şişlik şikayetiyle gittiler operasyon geçirdiler! İçimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum

'KİTLELER 25 SANTİMETRENİN ÜZERİNDEYDİ'
Bu kitlelerin hızlı büyüyebildiğine dikkat çekip önerilerde bulunan Op. Dr. Purut, "Hastaların gecikmiş olduğunu söylemek her zaman doğru olmuyor. Çünkü hızlı büyüyen kitlelerle karşılaşıyoruz ama önemli olan bunları zamanında tespit edip, başka bir sıkıntıya neden vermeden, bir an önce çıkarabilmek. Kesinlikle eğer bir kadın ağrısı ve ele gelen şişkinliği varsa, çok fazla vakit kaybetmeden hekime başvurmalı. Eğer biraz beklerseniz bu sefer yaptığınız ameliyatın şekli, boyutu da büyümüş oluyor. Her iki kitle de 25 santimetrenin üzerindeydi. Zaten bir hastamızın yumurtalıktan başlayıp diyaframına basacak şekilde büyümüştü. Bu hastalarımız çok genç. Hastalarımızın birini insanlar gebe bile zannetmişler" dedi.

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İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi 👨‍⚕️ Şişlik şikayetiyle gittiler operasyon geçirdiler! İçimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum

İÇİMDEN BÖYLE BİR ŞEYİN ÇIKACAĞINI HİÇ BEKLEMİYORDUM
Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye giden Yasemin Bitiktaş, "Kitle olunca çok şaşırdım. Ameliyat sonrası kitleyi gördüm ve içimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Şu anda çok rahatım" dedi.