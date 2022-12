İki genç kızın karnından çıkanlar şaşkına çevirdi 👨‍⚕️ Şişlik şikayetiyle gittiler operasyon geçirdiler! İçimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum

'KİTLELER 25 SANTİMETRENİN ÜZERİNDEYDİ'

Bu kitlelerin hızlı büyüyebildiğine dikkat çekip önerilerde bulunan Op. Dr. Purut, "Hastaların gecikmiş olduğunu söylemek her zaman doğru olmuyor. Çünkü hızlı büyüyen kitlelerle karşılaşıyoruz ama önemli olan bunları zamanında tespit edip, başka bir sıkıntıya neden vermeden, bir an önce çıkarabilmek. Kesinlikle eğer bir kadın ağrısı ve ele gelen şişkinliği varsa, çok fazla vakit kaybetmeden hekime başvurmalı. Eğer biraz beklerseniz bu sefer yaptığınız ameliyatın şekli, boyutu da büyümüş oluyor. Her iki kitle de 25 santimetrenin üzerindeydi. Zaten bir hastamızın yumurtalıktan başlayıp diyaframına basacak şekilde büyümüştü. Bu hastalarımız çok genç. Hastalarımızın birini insanlar gebe bile zannetmişler" dedi.