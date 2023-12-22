22 Aralık 2023, Cuma
İşkenceci babadan cinayet itirafı! Müge Anlı yayınından ağzından kaçırdı emniyet güçleri harekete geçti
Mevlüt Ozan Atan 11 yıl önce, henüz 20 yaşındayken sırra kadem bastı. Atan'ın acılı annesi oğlundan bir haber alabilmek için yıllar sonra Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Eşi tarafından sürekli işkence gördüklerini belirten anne, babasının daha önce Mevlüt'ü tüfekle vurduğunu, oğlunun kaybında bir parmağı olabileceğini belirtti. Bugün canlı yayına katılan babanın ağzından kaçırdıkları ortalığı karıştırdı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.12.2023 16:49
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