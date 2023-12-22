22 Aralık 2023, Cuma
B sınıfı ehliyeti olanlara yeni dönem! Sistem değişiyor: Bundan sonra...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yürütülen çalışmalar, B sınıfı ehliyet sahiplerini doğrudan etkileyecek kapsamlı bir düzenlemeye odaklanıyor. Bu yeni düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle hayata geçirilecek ve trafiğin dinamiklerinde önemli bir değişikliği beraberinde getirecek. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:31
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