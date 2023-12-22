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B sınıfı ehliyeti olanlara yeni dönem! Sistem değişiyor: Bundan sonra...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yürütülen çalışmalar, B sınıfı ehliyet sahiplerini doğrudan etkileyecek kapsamlı bir düzenlemeye odaklanıyor. Bu yeni düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle hayata geçirilecek ve trafiğin dinamiklerinde önemli bir değişikliği beraberinde getirecek. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:31
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O sistemde sona erdi! Yeni dönem başlamadan hemen yapın! B sınıfı ehliyeti olanlar...

Türkiye'de B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni düzenleme için titiz çalışmalar sürüyor. Bu düzenleme kapsamında, B sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adaylarından beklenen şartlar, eğitim süreçleri ve sürücü belgesi alımıyla ilgili prosedürlerde önemli değişiklikler öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle yürütülen bu çalışmaların, trafik güvenliğini artırmayı ve sürücülerin bilinçlenmesini hedeflediği belirtiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O sistemde sona erdi! Yeni dönem başlamadan hemen yapın! B sınıfı ehliyeti olanlar...

Trafik düzenlemeleri ve ehliyet yönetmelikleri sürekli değişim gösteren, sürücülerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni bir düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesinin önü açılıyor. Bu değişiklik, sürücü eğitimi ve trafik güvenliği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

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O sistemde sona erdi! Yeni dönem başlamadan hemen yapın! B sınıfı ehliyeti olanlar...

125 cc Motosikletler İçin Direksiyon Eğitimi Zorunluluğu

B sınıfı ehliyet sahipleri için getirilen bu yeni düzenleme, 125 cc ve altı motosikletleri kullanmak isteyen sürücüler için direksiyon eğitimi almayı zorunlu kılıyor. Bu eğitim, sürücülerin motosiklet kullanımında daha yetkin ve güvenli olmalarını sağlamak amacıyla planlanmış durumda.

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O sistemde sona erdi! Yeni dönem başlamadan hemen yapın! B sınıfı ehliyeti olanlar...

Otomatik Akreditasyon ve Yenilikler

Alınacak direksiyon eğitiminin tamamlanmasının ardından, sürücülerin ehliyetleri otomatik olarak 125 cc motosiklet kullanımına uygun hale getirilecek. Bu süreç, bürokratik işlemleri minimuma indirerek, sürücülere kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

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O sistemde sona erdi! Yeni dönem başlamadan hemen yapın! B sınıfı ehliyeti olanlar...

MOTED'den Açıklamalar ve Tarih Belirlemesi

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, düzenlemelerin 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini belirtiyor. Bu tarihe kadar, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc motosikletleri kullanabilmesi mümkün hale gelecek. Öztürk, bu düzenlemenin trafik güvenliği açısından önemine de dikkat çekiyor.