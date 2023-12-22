B sınıfı ehliyeti olanlara yeni dönem! Sistem değişiyor: Bundan sonra...

Trafik düzenlemeleri ve ehliyet yönetmelikleri sürekli değişim gösteren, sürücülerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni bir düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesinin önü açılıyor. Bu değişiklik, sürücü eğitimi ve trafik güvenliği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.