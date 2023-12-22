25 milyonluk miras kavgası! Kardeşini vurdu: Ölüm korkusu yaşıyoruz
Sakarya'da Yanbul kardeşlere babalarından 25 milyon liralık miras kaldı. Ancak Aziz Aydın Yanbul ile ağabeyi Ö.Y. mal paylaşımı konusunda anlaşamadı. Çıkan kavgada ağabey Ö.Y., kardeşini baldırı ve omzundan vurarak yaraladı.
Giriş Tarihi: 22.12.2023
18:15
Baba mirası kardeşi kardeşe kırdırdı. Kan donduran olay Sakarya'da yaşandı. 32 yaşındaki Aziz Aydın Yanbul, iddiaya göre, 4 Ekim günü ilçe merkezinde yaşanan olayda, 45 yaşındaki abisi Ö.Y. tarafından miras meselesi sebebiyle silahla baldırı ve omzundan vurularak yaralandı.
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Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken ağabeyi gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan Yanbul, hastaneden taburcu olduktan sonra abisinin serbest bırakıldığını öğrenince şaştı kaldı.
SALDIRI ANI KAMERADA! 4 Ekim günü Aziz Aydın Yanbul'un abisi tarafından silahla baldırından ve omzundan vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ö.Y.'nin kardeşi Yanbul ile konuşması, abinin silahına davranarak Yanbul'a ateş etmesi, çıkan arbede ve vatandaşların olaya müdahale etmesi yer alıyor.
"ÖLMEYİ BEKLİYORUZ" Yaşanan olayları anlatan Aziz Aydın Yanbul, "2019 yılında babamız vefat etti. 5 kardeşimizin en büyüğümüz olan Ö.Y.'ye çok güveniyorduk. Ö.Y.'yi baba vekili gördük ve başa geçirdik. Ama ikinci senenin başında, 'Bir elin 5 parmağıyız, birlik olalım' diyerek bizi kandırdı.
Vurulmadan birkaç ay öncesinde geldi bana evimin önünde saldırdı ve beni dövdü. Ama oradan da cezayı biz aldık. Kapımın önünde abimden dayak yedik ama adam bir gün bile ceza almadı. 7 ay cezayı ben aldım devamında vuruldum. Şu anda babamdan kalan bütün hisselerimi devretmemi istiyor. Devretmezsem öldüreceğinden korkuyorum. Tedirginiz, eşimle birlikte diken üstünde duruyoruz. Evlerimiz arasında 100 metre bile yok.