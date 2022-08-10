Balat’ta çile yokuşu! İmza toplayıp İBB’ye başvurdular hiçbir sonuç alamadılar

İstanbul'un Balat semtinde bulunan ve her gün dünyanın birçok yerinden gelen turistlere ev sahipliği yapan Sancaktar Yokuşu dikliği sebebiyle sürücü ve yayalar için adeta işkenceye dönüştü. Kazaların ardı arkası kesilmeyince mahalle sakinleri yokuşun trafiğe kapatılması için imza toplayarak İBB'ye başvurdu. Mahalle sakini Tahir Er, "Yokuşla ilgili imza topladık. Hiçbir fayda göremedik. Sürekli burada olan kazaları gerekli mercilere aktarıyoruz. Sürekli burayla ilgili projeler üretiyoruz deniliyor" dedi.