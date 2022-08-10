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Balat’ta çile yokuşu! İmza toplayıp İBB’ye başvurdular hiçbir sonuç alamadılar

İstanbul'un Balat semtinde bulunan ve her gün dünyanın birçok yerinden gelen turistlere ev sahipliği yapan Sancaktar Yokuşu dikliği sebebiyle sürücü ve yayalar için adeta işkenceye dönüştü. Kazaların ardı arkası kesilmeyince mahalle sakinleri yokuşun trafiğe kapatılması için imza toplayarak İBB'ye başvurdu. Mahalle sakini Tahir Er, "Yokuşla ilgili imza topladık. Hiçbir fayda göremedik. Sürekli burada olan kazaları gerekli mercilere aktarıyoruz. Sürekli burayla ilgili projeler üretiyoruz deniliyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.08.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 12:55
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Balat’ta çile yokuşu! İmza toplayıp İBB’ye başvurdular hiçbir sonuç alamadılar

Balat'ın en meşhur yokuşlardan biri olan Sancaktar Yokuşu her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası haline geldi. Ziyaretçiler, renkli binalar arasında fotoğraf çekilirken araçlar tarafından ezilme tehlikesi atlatıyor. Araçların dar ve dik yokuşu hızlanarak çıkmasından dolayı yayalar adeta kaçacak yer arıyor.

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Balat’ta çile yokuşu! İmza toplayıp İBB’ye başvurdular hiçbir sonuç alamadılar

Dik yokuşu çıkamayan bazı araçlar geri geri gelerek tehlikeyi arttırıyor.

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Balat’ta çile yokuşu! İmza toplayıp İBB’ye başvurdular hiçbir sonuç alamadılar

Mahallede yaşayanlar yokuşta gün aşırı kazaların gerçekleştiğini ve insanların yaralandığını ifade ediyor.

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Balat’ta çile yokuşu! İmza toplayıp İBB’ye başvurdular hiçbir sonuç alamadılar

Mahalle sakinleri, 2020 yılının haziran ayında yokuşun trafiğe kapatılmasına yönelik dilekçe yazıp imza topladı.

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Balat’ta çile yokuşu! İmza toplayıp İBB’ye başvurdular hiçbir sonuç alamadılar

İBB ise mahalle halkına, 2021 yılının eylül ayında yokuşun trafiğe kapatılmasının mümkün olmadığını belirten cevap verdi.