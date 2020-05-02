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Haberler Galeri Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı

BİM müşterileri tarafından her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın indirimleri de uygun fiyatıyla müşterilerini bekliyor olacak. Kadınları yakından ilgilendiren ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Haftanın BİM indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız sayfamızdan tüm ürünlere ulaşabilir ve fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. Peki, A101'de salı günü neler olacak? İşte 5 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 18:04
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Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı

BİM aktüel ürünler kataloğu tüketiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. BİM müşterilerinin merakla beklediği salı günü indirimleri belli oldu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Peki, bu hafta yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 5 Mayıs indirimleri neler? İşte BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı

Makyaj Aynalı Taşınabilir Şarj Aleti

• 4000 mAh

Impulse
Kadın Deodorant

• 75 ml

  • 3
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Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı

Moira
Duş Jeli

• 400 ml

Moira
Vücut Parfümü

• 215 ml

  • 4
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Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı

Pomellos
Parfümlü Kolonya

• 250 ml

  • 5
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Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı

L'Oreal Paris
3'ü Bir Arada Krem Şampuan

• 450 ml

Wilkinson
Aile Boyu 10'lu Traş Bıçağı

Doğal Kabak Lif