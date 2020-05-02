Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı

BİM müşterileri tarafından her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın indirimleri de uygun fiyatıyla müşterilerini bekliyor olacak. Kadınları yakından ilgilendiren ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Haftanın BİM indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız sayfamızdan tüm ürünlere ulaşabilir ve fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. Peki, A101'de salı günü neler olacak? İşte 5 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...