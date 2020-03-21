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Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?

Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri neler? İslam alemi için önemli günlerden birisi olan Miraç Kandili bugün idrak edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili huşu içinde karşılanacak. Peki, Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 12:15
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Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?

Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İslam alemi bugün idrak edilecek Miraç Kandili için heyecan içinde. Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi. Peki, Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler? İşte cevaplar...

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Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed", - "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim",

"La ilahe illallah",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber", Allah" gibi mübarek kelimeleri zikretmek çok sevaptır.

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Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?

MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ

10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.

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Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?

Miraç Kandili'ne özel bir ibadet şekli olmasa da, böyle gecelerde ibadet etmenin çok sevap olduğu biliniyor. İşte Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar;

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Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?

* Kur'an-ı Kerim okunmalı

* Hz. Muhammed'in duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı