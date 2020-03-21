Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri neler? İslam alemi için önemli günlerden birisi olan Miraç Kandili bugün idrak edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili huşu içinde karşılanacak. Peki, Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler...
Giriş Tarihi: 21.03.2020 12:05Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 12:15