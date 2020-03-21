Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İslam alemi bugün idrak edilecek Miraç Kandili için heyecan içinde. Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi. Peki, Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler? İşte cevaplar...