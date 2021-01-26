İntihara kalkışan adamı tek kelime vazgeçirdi

Olay, saat 15.30 sıralarında Çıkınlar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle aralarında sorunlar olan İsmail Ç. (47), eşinin kendisini eve almaması üzerine inşaat halindeki 5 katlı apartmana çıkarak intihar girişiminde bulundu. İsmail Ç.'yi gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, intihar etmek isteyen şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti.

