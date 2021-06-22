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Sigara içenleri ilgilendiriyor! Bu besinler damarları temizliyor

Dünya genelinde en çok görülen ve ölümle sonuçlanma riski bulunduran hastalıkların başında kalp ve damar rahatsızlıkları geliyor. Sigara, alkol ve yağlı gıdaların vücuda verdiği zararlar saymakla bitmezken damarlar hayati şekilde hasar görüyor. Günümüzde birçok insan damar tıkanıklığıyla mücadele ederken uzmanlar damarları temizleten besinler hakkında tavsiyeler verdi.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 13:39
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Sigara içenleri ilgilendiriyor! Bu besinler damarları temizliyor

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır.

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Sigara içenleri ilgilendiriyor! Bu besinler damarları temizliyor

Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...

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Sigara içenleri ilgilendiriyor! Bu besinler damarları temizliyor

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir.

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Sigara içenleri ilgilendiriyor! Bu besinler damarları temizliyor

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

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Sigara içenleri ilgilendiriyor! Bu besinler damarları temizliyor

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, damarlardaki baskıyı azaltır ve bu sayede kan akışını hızlandırır. Ayrıca damar tıkanıklığı ve enflamasyona da iyi gelir.