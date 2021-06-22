Sigara içenleri ilgilendiriyor! Bu besinler damarları temizliyor

Dünya genelinde en çok görülen ve ölümle sonuçlanma riski bulunduran hastalıkların başında kalp ve damar rahatsızlıkları geliyor. Sigara, alkol ve yağlı gıdaların vücuda verdiği zararlar saymakla bitmezken damarlar hayati şekilde hasar görüyor. Günümüzde birçok insan damar tıkanıklığıyla mücadele ederken uzmanlar damarları temizleten besinler hakkında tavsiyeler verdi.