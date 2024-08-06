06 Ağustos 2024, Salı
Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?
Instagram uygulamasına gelen erişim yasağına ilişkin detaylar merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları instagram erişim engelinin kalkıp, kalkmadığını merak ediyor. 6 Ağustos Salı günü Instagram'ın durumu hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar, "Instagram düzeldi mi?" ve "Ne zaman düzelecek?" sorularını araştırmaya başladı. İşte son dakika Instagram haberleri ve güncel durumuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 08:05