Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

2 Ağustos'tan bu yana erişim engeliyle karşılaşan sosyal medya platformu Instagram, son dakika haberleriyle gündemdeki yerini koruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından, 6 Ağustos'ta Instagram'ın durumu hakkında "Instagram açıldı mı?" ve "Instagram düzeldi mi?" soruları yanıt arıyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan gelen açıklamalar, platformun ne zaman açılacağı ve kapalı kalma nedenleri hakkında bilgi veriyor. İşte, Instagram'ın güncel durumu ve son gelişmeler...