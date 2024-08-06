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Haberler Galeri Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Instagram uygulamasına gelen erişim yasağına ilişkin detaylar merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları instagram erişim engelinin kalkıp, kalkmadığını merak ediyor. 6 Ağustos Salı günü Instagram'ın durumu hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar, "Instagram düzeldi mi?" ve "Ne zaman düzelecek?" sorularını araştırmaya başladı. İşte son dakika Instagram haberleri ve güncel durumuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 08:05
Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

2 Ağustos'tan bu yana erişim engeliyle karşılaşan sosyal medya platformu Instagram, son dakika haberleriyle gündemdeki yerini koruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından, 6 Ağustos'ta Instagram'ın durumu hakkında "Instagram açıldı mı?" ve "Instagram düzeldi mi?" soruları yanıt arıyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan gelen açıklamalar, platformun ne zaman açılacağı ve kapalı kalma nedenleri hakkında bilgi veriyor. İşte, Instagram'ın güncel durumu ve son gelişmeler...

Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Instagram Türkiye'de Erişim Engeli Devam Ediyor

Instagram, 2 Ağustos'tan bu yana Türkiye'de erişime kapalı durumda. Sosyal medya platformuna getirilen erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları, platformun tekrar açılıp açılmayacağı konusunda güncel bilgilere ulaşmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın erişim engeline ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Bakan Uraloğlu, 5 Ağustos günü yapılan toplantıda, Instagram yetkilileri ile görüşmeler yapıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerin iletildiğini belirtti.

Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Instagram'ın Açılma Durumu

Toplantı sonrasında Bakan Uraloğlu, Instagram'ın ne zaman açılacağı konusunda net bir bilgi veremedi. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz" ifadesini kullandı. Platformun açılma tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

Instagram açıldı mı? Son dakika | Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Yasak kaç gün sürecek?

Erişim Engelinin Nedeni

Erişim engelinin gerekçesi olarak, Türkiye'deki "katalog suçlar" nedeniyle getirildiği belirtiliyor. Bu suçlar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen ve tutuklama nedeni olarak kabul edilen suçlardır. BTK'nın açıklamasında bu suçlarla ilgili hassasiyetlerin vurgulandığı ifade ediliyor.