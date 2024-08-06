06 Ağustos 2024, Salı
Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın kapısına çıkıp camdan oğlunu izledi
Son dakika haberine göre Aksaray'da motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralanan 15 yaşındaki genç sürücü kanlar içinde yola savrulurken, olay yerine gelen babanın çaresizliği yürekleri dağladı. Yerde yatan oğlunu "Oğlum iyi mi?" diye polislere soran baba, oğlunun ambulansa bindirilmesinin ardından ambulansın arka kapısına çıkıp camdan çaresizce oğlunu izledi.
Giriş Tarihi: 06.08.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 08:40