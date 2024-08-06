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Haberler Galeri Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın kapısına çıkıp camdan oğlunu izledi

Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın kapısına çıkıp camdan oğlunu izledi

Son dakika haberine göre Aksaray'da motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralanan 15 yaşındaki genç sürücü kanlar içinde yola savrulurken, olay yerine gelen babanın çaresizliği yürekleri dağladı. Yerde yatan oğlunu "Oğlum iyi mi?" diye polislere soran baba, oğlunun ambulansa bindirilmesinin ardından ambulansın arka kapısına çıkıp camdan çaresizce oğlunu izledi.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 08:40
Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın kapısına çıkıp camdan oğlunu izledi

Kaza, gece yarısı Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Efor alt geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz bindiği 68 ACE 042 plakalı motosikletiyle trafiğe çıkan K.B. (15), bir süre seyrettikten sonra alt geçitte motorun sürüş hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı.

Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın kapısına çıkıp camdan oğlunu izledi

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosikletle birlikte yola savrulan genç sürücü yaklaşık 15 metre sürüklenerek durabildi.

Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın kapısına çıkıp camdan oğlunu izledi

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kanlar içinde motosikletin yanına yığılırken yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın kapısına çıkıp camdan oğlunu izledi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine intikal eden polis ekipleri yolu hemen trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Babanın çaresizliği yürekleri dağladı! Ambulansın kapısına çıkıp camdan oğlunu izledi

Hemen ardından olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yerde yatan sürücüye ilk müdahale yapıldığı esnada olayı haber alıp kaza yerine gelen babası, oğlunu kanlar içinde yerde görünce neye uğradığını şaşırdı.