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Haberler Galeri Vahşi doğanın en şanssızı! Leopar avladı 🐆 Vahşi köpekler parçaladı 🐕 sırtlanlar yedi

Vahşi doğanın en şanssızı! Leopar avladı 🐆 Vahşi köpekler parçaladı 🐕 sırtlanlar yedi

Güney Afrika'da kayda alınan görüntüler vahşi doğanın ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne seriyor. Bir leopara av olan impala, leopar, vahşi Afrika köpekleri ve sırtlanları birbirine düşürüyor. Önce leopardan ölümcül bir darbe yiyen impala daha sonra vahşi Afrika köpekleri tarafından parçalanıyor günün sonunda ise sırtlanlara yem oluyor. İşte dehşete düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:01
Vahşi doğanın en şanssızı! Leopar avladı 🐆 Vahşi köpekler parçaladı 🐕 sırtlanlar yedi

Av ve avcı vahşi doğada her gün ödevini yerine getiriyor elbette.

Vahşi doğanın en şanssızı! Leopar avladı 🐆 Vahşi köpekler parçaladı 🐕 sırtlanlar yedi

Fakat bazen çok ilginç enstantaneler ortaya çıkabiliyor.

Vahşi doğanın en şanssızı! Leopar avladı 🐆 Vahşi köpekler parçaladı 🐕 sırtlanlar yedi

Leopar tarafından avlanan, vahşi köpekler tarafından parçalanan ve sonunda sırtlanlara yem olan impala bunun en vurucu örneklerinden.

Vahşi doğanın en şanssızı! Leopar avladı 🐆 Vahşi köpekler parçaladı 🐕 sırtlanlar yedi

İşte o anlar...

Vahşi doğanın en şanssızı! Leopar avladı 🐆 Vahşi köpekler parçaladı 🐕 sırtlanlar yedi