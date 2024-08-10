10 Ağustos 2024, Cumartesi
Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?
Instagram'a 2 Ağustos'ta getirilen erişim yasağının ardından ne zaman açılacağına ilişkin detaylar merakla bekleniyor. Video ve fotoğraf paylaşım platformuna erişim sağlayamayan kullanıcılar, uygulamanın ne zaman yeniden erişime açılacağını araştırıyor. 10 Ağustos Cumartesi günü, BTK'nın konuya dair son dakika açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Peki, Instagram erişim yasağı ne zaman kalkacak? Bugün açılacak mı? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 20:53