Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?

Türkiye'de 2 Ağustos'tan bu yana erişim engeliyle karşılaşan Instagram için kullanıcılar, "Instagram açıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Erişim sorunu hakkında bakanlık tarafından yapılan açıklamalar ve son dakika haberleri merakla takip ediliyor. Uygulamanın yeniden erişime açılacağına dair gelişmeler ve resmi açıklamalar, kullanıcıların gündeminde. Peki, Instagram ne zaman açılacak? İşte detaylar...