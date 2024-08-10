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Haberler Galeri Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?

Instagram'a 2 Ağustos'ta getirilen erişim yasağının ardından ne zaman açılacağına ilişkin detaylar merakla bekleniyor. Video ve fotoğraf paylaşım platformuna erişim sağlayamayan kullanıcılar, uygulamanın ne zaman yeniden erişime açılacağını araştırıyor. 10 Ağustos Cumartesi günü, BTK'nın konuya dair son dakika açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Peki, Instagram erişim yasağı ne zaman kalkacak? Bugün açılacak mı? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 20:53
Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?

Türkiye'de 2 Ağustos'tan bu yana erişim engeliyle karşılaşan Instagram için kullanıcılar, "Instagram açıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Erişim sorunu hakkında bakanlık tarafından yapılan açıklamalar ve son dakika haberleri merakla takip ediliyor. Uygulamanın yeniden erişime açılacağına dair gelişmeler ve resmi açıklamalar, kullanıcıların gündeminde. Peki, Instagram ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?

Instagram Türkiye'de Erişim Engeli Devam Ediyor

Instagram, 2 Ağustos'tan bu yana Türkiye'de erişime kapalı durumda. Sosyal medya platformuna getirilen erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları, platformun tekrar açılıp açılmayacağı konusunda güncel bilgilere ulaşmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son dakika açıklamalarda bulunarak Instagram'ın erişime açıldığını duyurdu.

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?

Instagram Ne Zaman Düzelecek?

Instagram saat 21.30'da tamamen erişime açılacak.

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?

Instagram Türkiye'nin Şartlarına Uyacak

Terör İçerikleri Kaldırılacak

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın Türkiye'nin düzenlemelerine uyacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, terör örgütlerine ait hesapların ve paylaşımların, özellikle PKK, PYD ve FETÖ'ye ait içeriklerin platformdan kaldırılacağını duyurdu.