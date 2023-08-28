İneğinde tuhaflık hissedince veteriner çağırdı! Su içerken diline yapışmış | Daha önce böylesi görülmedi

Çiftçilik yapan bir kişi ineğinde tuhaflık hissedince veteriner çağırarak hayvanını kontrol ettirdi. İneği kontrol eden veteriner çok ilginç bir olayla karşılaştı. İneğin dilinin altında bir tuhaflık hisseden kişi yaptığı kontrol sonrası kan emen sülük fark ederek bir bez yardımıyla bunu yapıştığı yerden çıkardı.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 11:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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