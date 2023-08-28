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Haberler Galeri İneğinde tuhaflık hissedince veteriner çağırdı! Su içerken diline yapışmış | Daha önce böylesi görülmedi

İneğinde tuhaflık hissedince veteriner çağırdı! Su içerken diline yapışmış | Daha önce böylesi görülmedi

Çiftçilik yapan bir kişi ineğinde tuhaflık hissedince veteriner çağırarak hayvanını kontrol ettirdi. İneği kontrol eden veteriner çok ilginç bir olayla karşılaştı. İneğin dilinin altında bir tuhaflık hisseden kişi yaptığı kontrol sonrası kan emen sülük fark ederek bir bez yardımıyla bunu yapıştığı yerden çıkardı.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 11:42
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İneğinde tuhaflık hissedince veteriner çağırdı! Su içerken diline yapışmış | Daha önce böylesi görülmedi

Büyükbaş hayvancılıkla ile ilgilenen bir çiftçi ineğinin yemesinde bir tuhaflık hissedince veterineri çağırdı.

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İneğinde tuhaflık hissedince veteriner çağırdı! Su içerken diline yapışmış | Daha önce böylesi görülmedi

Hayvanı kontrol eden veteriner ineğin dilinde kan emen sülük fark etti.

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İneğinde tuhaflık hissedince veteriner çağırdı! Su içerken diline yapışmış | Daha önce böylesi görülmedi

Veteriner kan emen sülüğü bir bez parçası yardımıyla dilin altından çıkardı.

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İneğinde tuhaflık hissedince veteriner çağırdı! Su içerken diline yapışmış | Daha önce böylesi görülmedi

O anlar ise böyle görüntülendi.

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İneğinde tuhaflık hissedince veteriner çağırdı! Su içerken diline yapışmış | Daha önce böylesi görülmedi