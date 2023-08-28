İETT otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası can alacaktı! Yolculara 'biber gazı'yla dehşeti yaşattı

Her gün kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelen İETT, bu kez de kavga haberiyle kendine yer buldu. Kadıköy'de İETT otobüs şoförü, trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücü tarafından darpedildi. Otomobil sürücü tarafından sıkılan biber gazı nedeniyle vatandaş da zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 11:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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