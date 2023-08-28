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Haberler Galeri İETT otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası can alacaktı! Yolculara 'biber gazı'yla dehşeti yaşattı

İETT otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası can alacaktı! Yolculara 'biber gazı'yla dehşeti yaşattı

Her gün kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelen İETT, bu kez de kavga haberiyle kendine yer buldu. Kadıköy'de İETT otobüs şoförü, trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücü tarafından darpedildi. Otomobil sürücü tarafından sıkılan biber gazı nedeniyle vatandaş da zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 11:43
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İETT otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası can alacaktı! Yolculara ’biber gazı’yla dehşeti yaşattı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bostancı sahilyolunda meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücü otomobilini, İETT otobüsünün önüne çekerek şoförle tartışmaya devam etti.

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İETT otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası can alacaktı! Yolculara ’biber gazı’yla dehşeti yaşattı

Tartışma sırasında yanındaki biber gazını çıkaran otomobil sürücüsü, direksiyonda bulunan İETT şoförüne biber gazı sıktı. Otomobile geçen sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, gazdan etkilenen İETT şoförü araçtan inerek hareket eden otomobile tekme attı.

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İETT otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası can alacaktı! Yolculara ’biber gazı’yla dehşeti yaşattı

YOLCULAR FENALAŞTI

Gazdan etkilenen yolcular otobüsten indi. Kendini kaldırıma atan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Astımı olduğu öğrenilen bir kadın yolcu nefes alamayarak fenalaştı.

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İETT otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası can alacaktı! Yolculara ’biber gazı’yla dehşeti yaşattı

Dizlerinin üstüne çökerek öksüren ve nefes almaya çalışan kadının yardımına çevredekiler yetişti. Su içtikten sonra tekrar nefes almaya başlayan ve sakinleşen kadın yolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

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İETT otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün kavgası can alacaktı! Yolculara ’biber gazı’yla dehşeti yaşattı

"HERKESİN GÖZLERİ YAŞLIYDI"

Olay tanık olan işletmeci Ahmet Karakelle, "Şu köşe başında sıkıştırdılar birbirlerini, sonra şu alana geldiler beraber. Trafik zaten sıkışıktı ışıklardan dolayı.