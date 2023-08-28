28 Ağustos 2023, Pazartesi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısı notları gün yüzüne çıkıyor
Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığından (ATASE) Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine devredilen 'Atatürk Koleksiyonu'nda, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısı notları dikkati çekiyor. İşte o tarihi belgeler…
Giriş Tarihi: 28.08.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 12:26
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