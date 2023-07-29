İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Yıllardır meyve sanıp yemişiz...

Hepimizin severek tükettiği ve meyve olarak düşündüğümüz o besin, aslında bir çiçek türü. Binlerce yıldır keyifle tüketilen bu şaşırtıcı bitki, gerçek doğasıyla bizi şoke ediyor. Yemeden önce artık iki defa düşüneceğiniz bu gizemli bitki, meyve sanılan ama aslında çiçek olan yapısıyla dikkat çekiyor. İşte gerçekleriyle bizi şaşırtacak o sıradışı bitki türü...