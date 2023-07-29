29 Temmuz 2023, Cumartesi
İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Yıllardır meyve sanıp yemişiz...
Binlerce yıldır insanlar tarafından keyifle tüketilen incir, aslında bir meyve değil, bir çiçek olarak ortaya çıkıyor! Bu şaşırtıcı bilgi, incirin gerçek doğasını keşfetme isteği uyandırıyor. İncirin çiçek olmasının sebepleri ve bu ilginç sürecin detayları bununla da sınırlı kalmıyor. İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 08:36
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