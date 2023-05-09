Belgeselleri aratmayan görüntüler! Heyecanlandıran gelişme: Akdeniz ve Ege illerinde

18 İLDE 1000'İN ÜZERİNDE FOTOKAPAN

Üç yıl sürecek projede, DKMP Genel Müdürlüğü, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve ISUBÜ'nün yanı sıra Düzce Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile DKMP'nin 4, 5 ve 7'nci bölge müdürlüklerinden uzmanlar yer alıyor. DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4, 5, 6 ve 7'nci bölge müdürlüklerine bağlı toplamda 18 ilde 1000'in üzerinde fotokapanla Anadolu leoparının yeni görüntüleri elde edilmeye çalışılacak. Leoparın popülasyonunun tespitinin yapılmasının yanı sıra bu alanlarda yaşayan diğer fauna türlerinin habitat haritalarının çıkarılması da amaçlanıyor.

'İNSANLARA ZARAR VERMİYOR'

DKMP uzmanları, Anadolu leoparının herhangi bir zarar kaydının olmadığına dikkati çekerek, "İnsanlara hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bugüne kadar da insanlara zarar verdiğine dair hiçbir kayıt veya tespit yok. Büyük kediler içinde insanlarla iç içe yaşayıp kendisini hiç fark ettirmeyen, Anadolu'nun çok özel ve ender bir türü" diye tanımladı.