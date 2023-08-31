Korhan Berzeg’in esrarengiz kaybında senaryolar değişti! Tina'yı kim alıkoydu?

Balıkesir'de 17 Haziran gününden bu yana kayıp olan Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın geri dönüşü hem umutlandırdı hem de akıllara yeni soruları getirdi. Dün Tina'yı da alarak mahalle çevresinde keşif ve deneme yapan ekipler, yeni planlamanın ardından, Tina ile birlikte geniş çaplı arama yapmaya hazırlanıyor. Peki Tina, nasıl bu kadar bakımlı ve sağlıklı kalmıştı? Üzerinde durulan senaryolar değişti mi?

Giriş Tarihi: 31.08.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 08:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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