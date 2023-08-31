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Korhan Berzeg’in esrarengiz kaybında senaryolar değişti! Tina'yı kim alıkoydu?

Balıkesir'de 17 Haziran gününden bu yana kayıp olan Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın geri dönüşü hem umutlandırdı hem de akıllara yeni soruları getirdi. Dün Tina'yı da alarak mahalle çevresinde keşif ve deneme yapan ekipler, yeni planlamanın ardından, Tina ile birlikte geniş çaplı arama yapmaya hazırlanıyor. Peki Tina, nasıl bu kadar bakımlı ve sağlıklı kalmıştı? Üzerinde durulan senaryolar değişti mi?

Giriş Tarihi: 31.08.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 08:28
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Korhan Berzeg’in esrarengiz kaybında senaryolar değişti! Tina’yı kim alıkoydu?

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönerek, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan ekonomist Korhan Berzeg'in, geçen 17 Haziran'da memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki yazlık evinden yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolmasının üzerinden 75 gün geçti.

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Korhan Berzeg’in esrarengiz kaybında senaryolar değişti! Tina’yı kim alıkoydu?

Berzeg ile birlikte kaybolan köpeği Tina ise önceki gün eve döndü. Mahalleli tarağından bulunan ve muhtar Hamin Erman tarafından koruma altına alınan Tina'nın fotoğrafı, Büyükada'da bulunan Angela Berzeg'e gönderdi.

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Korhan Berzeg’in esrarengiz kaybında senaryolar değişti! Tina’yı kim alıkoydu?

Köpeğin Tina olduğunu teşhis eden Angela Berzeg, hemen mahalleye geldi. Aile, Tina ile hasret giderirken, ekipler ise kayıp Korhan Berzeg'e ulaşabilmek için Tİna'dan nasıl faydalanacakları konusunda çalışmalara başladı.

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Korhan Berzeg’in esrarengiz kaybında senaryolar değişti! Tina’yı kim alıkoydu?

EKİPLERİ SAHİBİNE GÖTÜRECEK Mİ?

Özel eğitimli olan Tina'yı kullanarak, Korhan Berzeg'e ulaşmayı hedefleyen arama kurtarma ekipleri, bu yönde bir planlama yapıyor.

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Korhan Berzeg’in esrarengiz kaybında senaryolar değişti! Tina’yı kim alıkoydu?

Dün Tina'yı da alarak mahalle çevresinde keşif ve deneme yapan jandarma ekipleri, yapılacak yeni planlamanın ardından, Tina ile birlikte geniş çaplı arama yapmaya hazırlanıyor. Tina, İngilizce komut almayı bildiği için, arama çalışmalarında da köpeğe İngilizce bilen uzman bir personel eşlik edecek. Tina'nın arama ekiplerini kayıp olan Korhan Berzeg'e götürüp götüremeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.