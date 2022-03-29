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Haberler Galeri Manken Furkan Can Ağca kız arkadaşı Gülden Kaygın’ın çıplak fotoğraflarını görünce deliye döndü! ‘Bu kadın eskort!’

Manken Furkan Can Ağca kız arkadaşı Gülden Kaygın’ın çıplak fotoğraflarını görünce deliye döndü! ‘Bu kadın eskort!’

Manken Furkan Can Ağca'nın kız arkadaşı Gülden Kaygın, aralarında çıkan tartışma esnasında öldüresiye dövüldüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Ağca'nın oynunu sıkarak kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini ve otel görevlileri sayesinde hayatta kaldığını öne süren genç kadın, müstehcen kareleri sosyal medyadan paylaşmaması için sevgilisinin kardeşine yolladığını belirtti.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 22:40
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Manken Furkan Can Ağca kız arkadaşı Gülden Kaygın’ın çıplak fotoğraflarını görünce deliye döndü! ‘Bu kadın eskort!’

Yurtdışında yaşayan Gülden Kaygın, ünlü model Furkan Can Ağca ile 2021 yılında tanıştı. Çiftin arkadaşlıkları kısa süre sonra ilişkiye dönüştü. Kaygın, İsviçre'den sevgilisi ile buluşmak için 28 Ağustos günü İstanbul'a geldi. Beşiktaş'taki ünlü bir otele giden çift burada konakladı.

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Manken Furkan Can Ağca kız arkadaşı Gülden Kaygın’ın çıplak fotoğraflarını görünce deliye döndü! ‘Bu kadın eskort!’

FOTOĞRAFLARINI GÖRÜNCE TUVALETE KİLİTLEYİP...

Sevgilisinin cep telefonunu gizlice alan manken Can Ağca, kız arkadaşının geçmiş yıllarda çektirdiği müstehcen fotoğrafları gördü. Kendisini tuvalete kilitleyerek söz konusu fotoğrafları genç kızın ve kendi ailesine gönderdi.

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Manken Furkan Can Ağca kız arkadaşı Gülden Kaygın’ın çıplak fotoğraflarını görünce deliye döndü! ‘Bu kadın eskort!’

Ardından tuvaletten çıkan Ağca, iddiaya göre genç kadını darp etmeye başladı. Ertesi gün Furkan'ın ailesi genç kadınla aralarındaki sorunu düzeltmek için devreye girdi.

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Manken Furkan Can Ağca kız arkadaşı Gülden Kaygın’ın çıplak fotoğraflarını görünce deliye döndü! ‘Bu kadın eskort!’

BARIŞIP EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Çifte yeniden barıştı ve aynı gün ünlü manken Furkan Can Ağca, genç kadına evlenme teklif etti. Birliktelikleri bu şekilde devam ederken yine iddiaya göre Furkan, düzenlediği ev partisi nedeniyle 80 bin TL ceza almış ve cezayı ödemediği için banka hesaplarına haciz konup hesap kartları ise bloke edilmişti.

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Manken Furkan Can Ağca kız arkadaşı Gülden Kaygın’ın çıplak fotoğraflarını görünce deliye döndü! ‘Bu kadın eskort!’

OTEL GÖREVLİLERİ İMDADINA YETİŞTİ

Yeniden otele giden çift, yeniden kavga etmeye başladı. Kavga otel görevlileri tarafından fark edildi. Genç kadının çığlıklarını duyan otel görevlileri odaya gelerek duruma müdahale etmek istedi. Genç kadının boynunda yine iddiaya göre boğulma izleri oluşmuştu.