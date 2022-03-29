29 Mart 2022, Salı
Manken Furkan Can Ağca kız arkadaşı Gülden Kaygın’ın çıplak fotoğraflarını görünce deliye döndü! ‘Bu kadın eskort!’
Manken Furkan Can Ağca'nın kız arkadaşı Gülden Kaygın, aralarında çıkan tartışma esnasında öldüresiye dövüldüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Ağca'nın oynunu sıkarak kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini ve otel görevlileri sayesinde hayatta kaldığını öne süren genç kadın, müstehcen kareleri sosyal medyadan paylaşmaması için sevgilisinin kardeşine yolladığını belirtti.
Giriş Tarihi: 29.03.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 22:40
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