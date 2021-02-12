Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Komodo ejderi hamile geyiği canlı canlı yedi! Kan donduran anlar böyle görüntülendi Komodo ejderi hamile geyiği canlı canlı yedi! Kan donduran anlar böyle görüntülendi
Komodo ejderinin hamile geyiği canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Vahşi doğanın korkunç yüzü yine gün yüzüne çıktı. Ormanlık alanda hamile bir geyiğe saldıran komodo ejderi, geyiğin karnındaki yavrusunu çıkartarak onu da yedi. O anlar ise böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 12.02.2021 12:08
Vahşi doğanın korkunç yüzünü ortaya çıkartan bir video sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Komodo ejderinin geyik avı bir anda sosyal medyayı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ormanlık alanda geyik avlayan komodo ejderi avının hamile olmasına aldırış etmeden yemeye başladı.
Geyiğin karnından yavrusunu çıkartan komodo ejderi yavruyu da yedi. Dehşet dolu anlar ise böyle görüntülendi.