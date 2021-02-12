Komodo ejderi hamile geyiği canlı canlı yedi! Kan donduran anlar böyle görüntülendi

Komodo ejderinin hamile geyiği canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Vahşi doğanın korkunç yüzü yine gün yüzüne çıktı. Ormanlık alanda hamile bir geyiğe saldıran komodo ejderi, geyiğin karnındaki yavrusunu çıkartarak onu da yedi. O anlar ise böyle görüntülendi.