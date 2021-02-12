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Komodo ejderi hamile geyiği canlı canlı yedi! Kan donduran anlar böyle görüntülendi

Komodo ejderinin hamile geyiği canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Vahşi doğanın korkunç yüzü yine gün yüzüne çıktı. Ormanlık alanda hamile bir geyiğe saldıran komodo ejderi, geyiğin karnındaki yavrusunu çıkartarak onu da yedi. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.02.2021 12:08
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Komodo ejderi hamile geyiği canlı canlı yedi! Kan donduran anlar böyle görüntülendi

Vahşi doğanın korkunç yüzünü ortaya çıkartan bir video sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Komodo ejderinin geyik avı bir anda sosyal medyayı salladı.

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Komodo ejderi hamile geyiği canlı canlı yedi! Kan donduran anlar böyle görüntülendi

Ormanlık alanda geyik avlayan komodo ejderi avının hamile olmasına aldırış etmeden yemeye başladı.

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Komodo ejderi hamile geyiği canlı canlı yedi! Kan donduran anlar böyle görüntülendi

Geyiğin karnından yavrusunu çıkartan komodo ejderi yavruyu da yedi. Dehşet dolu anlar ise böyle görüntülendi.

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Komodo ejderi hamile geyiği canlı canlı yedi! Kan donduran anlar böyle görüntülendi
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Komodo ejderi hamile geyiği canlı canlı yedi! Kan donduran anlar böyle görüntülendi