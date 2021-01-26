Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İlk cemre ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Yaz mevsimi ne zaman başlayacak? İlk cemre ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Yaz mevsimi ne zaman başlayacak? Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte herkes yaz mevsiminin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Yurt genelinde etkili olan soğuk havalardan bunalan vatandaşlar, havaların ısındığı anlamına gelen cemre düşme tarihlerini merak ediyor. Peki, yaz mevsimi hangi tarihte başlıyor? İlk cemre ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Yaz mevsimi ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 26.01.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 12:28
Havalar ne zaman ısınacak? İlk cemre ne zaman düşecek? Ateş ya da kor anlamına gelen "cemre" üç aşamada gerçekleşiyor. İlk havaya, ikincisi suya, üçüncüsünün ise toprağa düştüğü inanılan cemre düşme olayının hangi tarihlerde gerçekleşeceği merak ediliyor. Şubat ayının yaklaşması ile birlikte cemre tarihleri yeniden gündeme geldi. Peki, ilk cemre ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Yaz mevsimi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek.
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
CEMRE NEDİR?
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.
Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.