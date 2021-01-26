İlk cemre ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Yaz mevsimi ne zaman başlayacak?

Havalar ne zaman ısınacak? İlk cemre ne zaman düşecek? Ateş ya da kor anlamına gelen "cemre" üç aşamada gerçekleşiyor. İlk havaya, ikincisi suya, üçüncüsünün ise toprağa düştüğü inanılan cemre düşme olayının hangi tarihlerde gerçekleşeceği merak ediliyor. Şubat ayının yaklaşması ile birlikte cemre tarihleri yeniden gündeme geldi. Peki, ilk cemre ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Yaz mevsimi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...