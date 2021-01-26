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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Mehmetçik teknolojiyle donatıldı! İşte yeni kamuflajları Son dakika: Mehmetçik teknolojiyle donatıldı! İşte yeni kamuflajları Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim kıyafetleri, Türkiye'nin en doğusunda görev yapan Mehmetçik'e ulaştırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaz aylarında aşırı sıcakta, kışın ise sıfırın altındaki sıcaklıklarda terörle mücadele eden Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı. Giriş Tarihi: 26.01.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 11:32
Her türlü hava ve arazi şartlarında terör örgütüne yönelik mücadele veren Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.
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Yerli ve milli imkanları kullanarak terör örgütünü bitirme noktasına getiren Mehmetçik için hazırlanan nanoteknolojik kamuflaj ise ağır kış şartlarında mücadele veren doğu illerindeki askerlere ulaştırıldı.
Yüksekova ilçesinde bulunan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazi koşullarında görev yapan Mehmetçik de yeni kamuflajlarını giymeye başladı. Kamuoyunda 'kamuflaj' olarak adlandırılan kıyafetler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim elbisesi iyileştirme, geliştirme çalışmaları kapsamında yeniden düzenlendi.
Tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip ve desen eğitim giysisi, rüzgar ceketi ve yeni tip botları Mehmetçiğin yaz sıcağında ya da kışın karlı kaplı arazide ilerlemesini kolaylaştıracak.
YÜKSEK MUKAVEMETLİ İPLİKTEN ÜRETİLDİ Eğitim kıyafetlerinin ve botların tasarımında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve yükümlü personel ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çok daha ergonomik kıyafetler kullanması amaçlandı.