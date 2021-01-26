Son dakika: Mehmetçik teknolojiyle donatıldı! İşte yeni kamuflajları

Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim kıyafetleri, Türkiye'nin en doğusunda görev yapan Mehmetçik'e ulaştırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaz aylarında aşırı sıcakta, kışın ise sıfırın altındaki sıcaklıklarda terörle mücadele eden Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı.

DHA Giriş Tarihi: 26.01.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 11:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL