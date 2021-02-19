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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İlk cemre ne zaman düşer? 2021 birinci cemre havaya ne zaman düşüyor? Cemreler hangi tarihte düşecek? İlk cemre ne zaman düşer? 2021 birinci cemre havaya ne zaman düşüyor? Cemreler hangi tarihte düşecek? Cemre düşme tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen ve ısınmayı ifade eden cemrelerin ilki için geri sayım başladı. Cemrelerin düşmesiyle havaların ısındığına inanılıyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? 2021 birinci cemre havaya ne zaman düşüyor? Cemreler hangi tarihte düşecek? İşte 2021 cemre tarihleri... Giriş Tarihi: 19.02.2021 11:10
İlk cemre ne zaman düşecek? Arapça kökenli cemre kelimesinin, Türkçe karşılığı "ateş halinde", "yanmış halde" veya kısaca "kor" demektir. Cemre düşmesi üç aşamada gerçekleşiyor. Havaya düşecek ilk cemre, bütün kışı yere indirecek, ikinci cemre suya düşecek ve suları ısıtıp buzları çözecek, üçüncü cemre de toprağı ısıtıp ilk kır çiçeklerinin çıkmasını sağlayacak. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? 2021 birinci cemre havaya ne zaman düşüyor? Cemreler hangi tarihte düşecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?
3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlıyor.
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR?
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.