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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 19 Şubat'a özel Cuma mesajları: 2021 en yeni, dualı, resimli ve anlamlı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar 19 Şubat'a özel Cuma mesajları: 2021 en yeni, dualı, resimli ve anlamlı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar Cuma mesajları, Müslümanların Cuma günü birbirleri arasında iyi temennilerde bulunduğu bir araç olarak ön plana çıkıyor. Sevdiklerinize, eşinize dostunuza gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. 2021 üç ayların ikinci cumasına özel en güzel mesaj içeriklerini sizler için sayfamızda derledik. İşte sosyal medya üzerinden ya da SMS olarak gönderebileceğiniz en güzel, dualı ve resimli Cuma mesajları... Giriş Tarihi: 19.02.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 09:10
Cuma mesajları... Uzakta olan yakınlarına Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp ya da SMS aracılığıyla mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel Cuma mesajları için araştırmalarını sürdürüyor. 19 Şubat'a özel en güzel cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Sizde resimli ya da yazılı güzel bir mesaj arıyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte en güzel, dualı ve resimli Cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021
● Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
● Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte "AF" diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.
● Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
● Dua denizinde, İslam gemisinde, Resulullah gibi bir kaptanla, Kur'an-ı Kerim pusulasıyla, Cennet sahilinde buluşmak ümidiyle... Hayırlı Cumalar.
● Tüm İslam alemi için duaların kabul olduğu bir Cuma günü dilerim. Hayırlı Cumalar.
● Allah tüm sıkıntısı olanları 'Es -Selam' isminin tecellisi ile selamete çıkarsın. Cumanız mübarek olsun.
● Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı cumalar...
● Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek olsun.